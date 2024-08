Il Como inizia la sua stagione | la probabile formazione di Fabregas per la sfida di Coppa Italia contro la Samp

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024), 11 agosto 2024 – Ilquesta serala sua attesissimaina Genovaladoria. Si giocherà alle 20.45, con diretta sul canale 20 del digitale terreste, una partita che sarà seguita non solo dai tifosi lariani, ma anche dagli addetti ai lavori, per vedere all’opera questoche può essere la sorpresa, del prossimo campionato di serie A.dopo cinque amichevoli ad alto livello, si affiderà probabilmente a unacon molti elementi della scorsa, lasciando in panchina alcuni ultimi acquisti, non ancora in condizione. Gli unici nuovi sicuri di partire dal primo minuto sono i nuovi acquisti arrivati ad inizio preparazione (Belotti, Mazzitelli, Moreno), mentre gli altri sono in dubbio a partire da i più attesi Audero e Varane.