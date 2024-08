Gli ultimi 6 leggendari dischi degli AC DC in ristampa a settembre

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 11 agosto 2024) Milano, 11 ago. (askanews) – Dopo il successo delle prime 15 ristampe che hanno conquistato in Italia la classificaalbum fisici più venduti, dal 27saranno disponibili gliAC/DC in vinile color oro in edizione limitata (Columbia Records/Legacy Recordings), in occasione dei 50 anni di carriera dell’iconica band rock’n’roll: Flick Of The Switch, Fly On The Wall, Blow Up Your Video, Black Ice, Live At River Plate e la loro ultima uscita Power Up. Nelle esclusive ristampe gli LP color oro sono accompagnati da un poster 12?x12? diverso per ogni album con la nuova grafica AC/DC 50, perfetto per essere collezionato e incorniciato. Il pre-order6 album è disponibile al seguente link: https://acdc.lnk.to/50vinyl. FLICK OF THE SWITCH – L’album autoprodotto ha visto la band tornare al sound più grezzo dei loro primi