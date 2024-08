Forlì attenta alle rivali Roster pronti per le big

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024) Sta per cominciare la settimana che porta la Pallacanestro 2.015 al via della stagione 2024/25. Sabato la truppa di Antimo Martino si ritroverà per l’avvio della preparazione che porterà prima alla Supercoppa e quindi al campionato di A2. All’appello mancherà però l’ultimo tassello del nuovo. La caccia all’ala piccola straniera del quintetto base è infatti ancora aperta e difficilmente il prescelto riuscirà a presentarsi al raduno, anche se la trattativa dovesse sbloccarsi in tempi brevi.non è l’unica big della prossima stagione con l’organico ancora incompleto. L’altra eccezione alla ‘regola’ è rappresentata da Verona, ancora alla ricerca dell’innesto migliore nel ruolo di guardia a supporto di Lorenzo Penna e Liam Udom. L’altro straniero delgialloblù è invece il navigato Jalen Cannon sotto canestro, giunto alla sua sesta esperienza italiana.