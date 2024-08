Barbolini una magica finale | Noi forti nel saper reagire

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024) È il giorno dei giorni del volley femminile, unamai raggiunta ma soprattutto un metallo mai conquistato dalla pallavolo italiana: l’oro. Non deve essere un’ossessione, continua a ripetere come un mantra di autoconvincimento a se stesso e alle ragazze Julio Velasco, ma è innegabile che Egonu e compagne siano favorite e che la lotta vera sia contro la tensione. Ne sa qualcosa Massimo, che di Velasco è braccio destro e stratega, preparatore attento e oculato di tattiche e allenamenti. "L’emozione di disputare unaalle Olimpiadi è davvero grande – il commento del vice modenese – e come ho sempre detto penso che per un giocatore, per un allenatore o per chiunque faccia parte del mondo sportivo sia la manifestazione più importante che esista. Raggiungerla nel modo che abbiamo fatto noi, battendo avversari, è qualcosa di bellissimo.