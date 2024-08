ATP Montreal Jannik Sinner con problemi fisici e sconfitto in tre set da Andrey Rublev nei quarti di finale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 agosto 2024) Doccia gelida da(Canada) neididel Masters1000. Sul cemento nordamericano,(n.1 del mondo) è statocon il punteggio di 6-3 1-6 6-2 dal russo(n.8 del ranking). Una brutta sconfitta per l’altoatesino, al secondo impegno di giornata come il moscovita, per via della pioggia dei giorni precedenti., infatti, ha lamentato, soprattutto all’altezza dell’anca destra, soffrendo molto al termine degli scambi prolungati. Un campanello d’allarme in vista dei prossimi impegni a Cincinnati, ma soprattutto US Open., dunque, ha conquistato la sua seconda vittoria contro un n.1 del mondo, ricordando l’affermazione a Belgrado contro Novak Djokovic due anni fa, ma soprattutto è la prima volta che il russo la spunta controin un match completato, senza il ritiro dell’italiano.