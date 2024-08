Addio ai raccattapalle in Serie A Citeroni e quel gol tolto a Savoldi | Uccidono un altro pezzo di calcio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 11 agosto 2024) Ascoli, 11 agosto 2024 – La novità deiche non potranno più consegnare il pallone ai calciatori mette fine ad uno dei ruoli che ogni bambino appassionato disogna di poter interpretare anche solo per stare a contatto con i grandi campioni. Un colpo al cuore anche per Domenico, racattapalle ascolano divenuto famoso nel 1975 per aver salvato sulla linea di porta un gol praticamente fatto da Beppecontro l’Ascoli quando giocava con il Bologna. Un gol che alla fine costò al bomber la vittoria della classifica capocannonieri. Domenico è la fine di un’era? “Stanno cambiando tutto e ilpiace sempre meno.di un tempo che sta sparendo a colpi di Var, di tocchi con la mano in area, di pestoni involontari che diventano espulsion, di esultanze strozzate.