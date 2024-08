WWE | Adam Pearce conferma match interessanti per la puntata di WWE RAW del 12 8

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 10 agosto 2024) Monday Night RAW è lo show di punta della WWE. La compagnia è più che determinata a mantenere lo slancio costruendo una card ricca per l’episodio del 12 agosto.ha annunciato altri incontri per lo spettacolo sui canali social. L’edizione del 12 agosto di Monday Night RAW si terrà al Moody Center di Austin, Texas. Lo show inizierà con Rhea Ripley, che affronterà il dramma in corso all’interno dei Judgment Day. Bron Breakker difenderà il suo Intercontinental Championship contro Sami Zayn in un 2 out of 3 falls. Questo reda SummerSlam è previsto come il Main Event della serata. La card della serata si arricchisce IYO SKY e Kairi Sane delle Damage CTRL affronteranno Shayna Baszler e Zoey Stark in undi coppia, le vincitrici diventeranno le contendenti numero uno per il WWE Women’s Tag Team Championship.