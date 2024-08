Vieste | branco di giovanissimi bullizza un 12enne e pubblica il video che diventa virale

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 10 agosto 2024) Un ragazzino di 12 anni umiliato dal, costretto a inginocchiarsi, schiaffeggiato e deriso da alcuni coetanei. Ma non basta. Ilha registrato l’aggressione con gli smartphone, postando ilsulle piattaforme social e rendendolo così. È accaduto a, in provincia di Foggia. Protagonisti della sconcertante vicenda alcuni. C’era chi ha avuto un ruolo attivo e chi era impegnato a filmare con il cellulare. Ilera composto da oltre dieci ragazzini. Un minuto e venti secondi di puro terrore, in cui il gruppo di bulli ha mortificato e terrorizzato il dodicenne. “Monitoriamo la situazione con i servizi sociali e i carabinieri. Stiamo convocando in Comune genitori e minori per capire l’accaduto e attivare eventuali percorsi. Bisogna recuperare i valori”, ha detto all’Ansa il sindaco diGiuseppe Nobiletti.