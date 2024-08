Un uomo scompare in Valle Telesina avviate le ricerche

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 10 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoApprensione per un 77enne che da alcune ore non dà notizie di sè. La Prefettura, secondo il protocollo previsto per casi del genere, ha attivato le procedure diimpegnando le forze di Polizia e i Vigili del fuoco. L’, che risulta residente nel milanese, si trovava da qualche giorno nel Sannio, precisamente nel Comune di San Lorenzello ospite della sorella. Da stamani però l’si è allontanato dall’abitazione del comune titernino e, secondo una ricostruzione di fonti ufficiale, una cella telefonica situata nel territorio di Guardia Sanframondi sarebbe stata agganciata alle ore 12 circa dal cellulare dell’. Un familiare ha riferito alle Autorità che l’non soffre di patologie psichiche e che dunque sarebbe lucido e consapevole dei propri movimenti.