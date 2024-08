The Umbrella Academy 4 il finale spiegato dallo showrunner

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di sabato 10 agosto 2024) The4, ilSteve Blackman,The4, parla della natura scioccante deldella serie The. Ilha visto i fratelli Hargreeves sacrificarsi ed essere cancellati dalla storia per salvare l’universo, rendendosi conto che questo era l’unico modo per sistemare tutte le linee temporali rotte e le apocalissi che avevano causato. La quarta stagione di The4 si è conclusa con una linea temporale ripristinata senza la famiglia disfunzionale degli Hargreeves, attorno alla quale lo show aveva ruotato fin dall’inizio. Parlando con Collider, Blackman haperché ha scelto di concludere la serie in questo modo e ha rivelato come il cast ha reagito ai loro destini.