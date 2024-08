Sanità in Toscana | 100 euro l’ora a medici che tagliano liste attesa

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di sabato 10 agosto 2024)in: 100chein, più omogeneità nell’applicazione degli istituti contrattuali fra aziende e di conseguenza una migliore organizzazione e qualità dei servizi sanitari pubblici, garantendo adeguata valorizzazione del personale e tutela dei pazienti. La giunta Regioneha approvato gli indirizzi per l’applicazione del contratto della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria, che ora saranno trasmessi alle aziende sanitarie ed ospedaliere e a tutti gli enti del sistema sanitario regionale per la loro attuazione. Un obiettivo che è stato raggiunto scegliendo il confronto con le organizzazioni sindacali per adattare le norme contrattuali nazionali alle particolarità del modello organizzativo del sistema sanitario toscano.