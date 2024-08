Omicidio di Tavullia autopsia sul corpo di Idrizi La Procura | Contesto allarmante

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 10 agosto 2024) Pesaro, 10 agosto 2024 – “Contesti violenti e pericolosi, con dinamiche criminali, di vendetta e fazioni ben precise che nel nostro territorio sono allarmanti”. E’ il commento dellatrice capo di Pesaro Maria Letizia Fucci che sta indagando sull’che mercoledì sera ha sconvolto. La vittima è un 37enne albanese, Dritan, ucciso con una coltellata al cuore per un regolamento di conti. Aveva dei precedenti per droga (conosciuto dalle forze dell’ordine anche con alias differenti) come il suo omicida, Artur Cerria, 37 anni, reo confesso, che è in stato di fermo pervolontario.