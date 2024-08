Oh ma cosa fanno Olimpiadi | la telecamera è in vasca e riprende cosa succede sott’acqua tra i due atleti

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 10 agosto 2024) Ledi Parigi sono ormai agli sgoccioli. L’11 agosto si terrà la cerimonia di chiusura, durante la quale si svolgerà il tradizionale rito dello spegnimento della fiaccola olimpica nel grande braciere. Successivamente, il fuoco di Olimpia inizierà un nuovo viaggio attraverso il mondo, fino ai Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026. C’è molta curiosità per la conclusione dei Giochi, soprattutto considerando i precedenti, come le polemiche sorte in occasione della cerimonia di apertura. Alcune scene, come quella del banchetto degli dèi sull’Olimpo, suscitarono molte discussioni. Vedremo se anche questa volta ci saranno reazioni simili. Leggi anche: “Hey, ma che fa”.