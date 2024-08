’Noemi’ riceve una Chiocciola Dieci e lode da Osterie D’Italia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 10 agosto 2024) Importante riconoscimento per la trattoria ‘Da Noemi’ di Ferrara, una delle attività di eccellenza associate al Consorzio Visit Ferrara. La trattoria è stata infatti selezionata da2024, la guida di Slow Food Editore dedicata alla ristorazione italiana più autentica,ndo la “”, un attestato che certifica l’attenzione per l’ambiente, la cucina e l’accoglienza in sintonia secondo i valori di slow food del buono, pulito e giusto. La storia della trattoria comincia da lontano. Nel 1958 l’apertura ufficiale ad opera dei genitori dell’attuale titolare, Maria Cristina Borgazzi. Un’avventura che prosegue ancora oggi nel segno della tradizione di famiglia con i figli di Maria Cristina, Giovanni Matteucci in cucina e Luca Matteucci come sommelier.