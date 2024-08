Malore improvviso al mare Silvia Coppolino muore a 24 anni mentre è in vacanza

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di sabato 10 agosto 2024) Social. Durante unaalha accusato unche ha reso necessario il suo immediato trasporto in ospedale. Nonostante i tempestivi interventi dei medici, i loro sforzi per salvarle la vita sono stati purtroppo vani. La giovane, di soli 24, non è riuscita a superare la grave crisi e si è spenta prematuramente, lasciando un vuoto immenso tra familiari e amici. La sua morte improvvisa ha suscitato grande commozione nella comunità, che ora si stringe intorno ai suoi cari in questo momento di dolore.