L’esordio al Levantini | Saremo competitivi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 10 agosto 2024) di Claudio Lavaggi Il Lentigione tornato "reggiano", visto che è rientrato nella frazione di Brescello e che allo stadiodisputerà le gare interne del prossimo campionato di Serie D, sta continuando la preparazione e proprio stamattina alle 10,30 giocherà la terza amichevole in trasferta col Mezzolara, dopo i ko di misura con Reggiana di Serie B (1-2) e Carpi di Serie C (0-1). Molti giocatori sono cambiati, ma tanti sono stati confermati, mentre il nuovo mister arrivato al posto di Paolo Beretti, è Stefano Cassani, figlio dell’ex ciclista e ct azzurro Davide. "Sta andando tutto per il meglio – dice Cassani – abbiamo iniziato la preparazione da due settimane abbondanti, con carichi di lavoro piuttosto pesanti". A che livello di intensità? "Svolgiamo tre sedute doppie la settimana, che andranno ovviamente a calare nel tempo, arrivando all’unica seduta giornaliera".