Le serie Tv che arriveranno in Autunno | la lista completa

(Di sabato 10 agosto 2024) Mentre l’estate è ancora nel vivo, per arrivare preparati, spostiamo un attimo lo sguardo verso alcune dellepiù attese della nuova stagione. Tra grandi ritorni, seconde opportunità e nuove scoperte, sono diversi i titoli che saltano all’occhio. Al timore davanti a notizie come quella della produzione francese, in collaborazione con Prime Video, del live action della famosa storia della sorelle Occhi di Gatto, in arrivo proprio nell’2024, si contrappone la felicità nel ritrovare visi familiari che abbiamo imparato ad amare.Tv2024: i nuovi arrivi In arrivo su Netflix la nuova comedy creata da Erin Fosher che, con i suoi 10 episodi, debutterà sulla piattaforma il prossimo 26 Settembre. Lo show porterà sullo schermo una storia d’amore, ispirata dalla vita dalla creatrice stessa.