Laboratorio Liguria La destra cerca un civico Conte appoggia Orlando ma Renzi agita le acque

(Di sabato 10 agosto 2024) Se il nome c’è già, "io non lo conosco", confida un informato deputato di maggioranza. Diversamente da quanto annunciato dal viceministro leghista alle Infrastrutture Edoardo Rixi, il centronon sembra infatti aver ancora risolto la scelta della figura su cui puntare per la corsa alla presidenza della Regionealle elezioni fissate per il 27 e 28 ottobre. A differenza del centrosinistra: dove il nome dell’ex ministro dem della giustizia e del lavoro, Andrea, si profila come l’unico e il più persuasivo in campo. Piuttosto è proprio il perimetro del campo progressista ligure ad apparire ancora incerto. Il repentino collocamento di Italia Viva nel fronte del centrosinistra da parte di Matteosuscita infatti diffidenze da parte della frangia ecologista e di sinistra, oltre che pentastellata, dello schieramento.