Kid Yugi domenica 11 luglio a Pordenone

(Di sabato 10 agosto 2024) Dopo gli splendidi concerti di Mr. Rain e di Renga e Nek, l’ultimo appuntamento con ilLive è in programma domani,11al Parco San Valentino. Protagonista del gran finale del festival sarà il rapper pugliese Kid, astro nascente della nuova scena italiana di questo genere, che porterà al’unico concerto del Friuli Venezia Giulia del suo nuovo tour estivo. I biglietti per l’evento, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Comune di, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismo FVG, sono ancora in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche alle biglietterie del concerto dalle 19.00. Porte aperte alle 19.30 e inizio concerto previsto per le 21.30. Info e punti autorizzati su www.azalea.it . Kid, pseudonimo di Francesco Stasi, è un rapper pugliese classe 01’.