Il faro della Procura sui cantieri Sono 14 i fascicoli aperti dai pm | Irregolarità e abusi eclatanti

(Di sabato 10 agosto 2024) Nell’inchiestache riguarda l’urbanistica "affiora un inquietante sistema di formazione dei titoli edilizi, fortemente alterato, in quanto cosparso di verbalicommissione per il paesaggio che esprimono pareri a piacimento, in cui la rappresentazione dei luoghi viene manipolata". Cosa che fa ipotizzare il "reato di falso ideologico a carico del presidente e degli altri componenticommissione" e di coloro che hanno preso parte alla decisione di dare il via libera. Lo scriveva la pm Marina Petruzzella in una memoria tra gli atti depositati alla gip Lidia Castellucci, la quale il 19 luglio aveva disposto il sequestro del cantiere “Residenze Lac“ al Parco delle Cave. La pm, titolare dei varicon i colleghi Mauro Clerici e Palo Filippini, ha analizzato nell’ultimo anno una serie di pratiche inserite in un quadro di presuntiedilizi.