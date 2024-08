Giappone terremoto 6 8 Cresce la paura per la mega scossa

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 10 agosto 2024) Tokyo, 9 agosto 2024 – Unadidi magnitudo 6,8 ha colpito il nord delnelle ultime ore, suscitando preoccupazioni ma senza provocare un’allerta tsunami. Questo evento sismico si inserisce in un contesto dinte tensione nel Paese, avvenendo a solo ventiquattr’ore dall’emissione di un allarme per un possibile “”. Tale allarme, emesso dalla Agenzia meteorologicase (JMA), è stato elaborato grazie a un nuovo sistema di monitoraggio sismico sviluppato in seguito al devastantedi magnitudo 9,0 del 2011, che scatenò uno tsunami e portò al disastro nucleare di Fukushima, causando oltre 18.500 vittime. Secondo gli esperti, esiste una probabilità del 70% che uncolpisca ilentro i prossimi 30 anni, con conseguenze devastanti, soprattutto lungo la fascia costiera che si affaccia sul Pacifico.