Fabio Fazio e Gramellini si odiano? Guerra per gli ospiti La7 e NOVE

(Di sabato 10 agosto 2024) Nelle calde giornate estive, quando le notizie scarseggiano, emergono spesso storie di cronaca tv che solleticano la curiosità. Una delle più recenti riguarda una presunta rivalità tra due noti volti:e Massimo. Secondo indiscrezioni che circolano in rete, i due conduttori, un tempo amici, sarebbero ora ai ferri corti, contendendosi ferocemente gliper i loro rispettivi show.e Massimohanno entrambi lasciato il terzo canale della Tv di Stato per approdare su nuovi canali:sulsu La7. Questo passaggio ha segnato l'inizio di una seconda stagione televisiva che promette scintille. Se da un lato i due conduttori mantengono un'immagine pubblica amichevole e professionale, dietro le quinte sembra che la situazione sia ben diversa. Tra i due sarebbe in corso una vera e propria «fredda».