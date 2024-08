È fatta per la cessione il Napoli incassa | cifre e dettagli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 10 agosto 2024) Spazzati via tutti i dubbi: èper l’addio al, manca solo l’annuncio ufficiale. Lee idi questa operazione Per ilpuò essere finalmente un momento di svolta per questo calciomercato. Qualcosa infatti si sta sbloccando, in attesa sempre di sviluppi in merito alla questione Osimhen. Dopo l’investimento per Buongiorno, l’acquisto di Rafa Marin e l’arrivo a zero di Spinazzola, la società si è presa del tempo anche per favorire l’uscita degli esuberi. Ed è questa la chiave per permettere a Giovanni Manna di chiudere le operazioni in entrata. Nelle ultime ore è stata definita una importanteche permetterà aldi: liberare uno slot in rosa (sia numerico che salariale) e fare un po’ di cassa.