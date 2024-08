Capolavoro Andy Diaz | bronzo olimpico livornese da 17 64 | Grazie a tutti

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di sabato 10 agosto 2024) LIVORNO –da 17.64: “, il fenomeno azzurro del triplo conquista la medaglia dialle Olimpiadi di Parigi con un salto da 17.64. Al debutto in maglia azzurra. E dopo aver agguantato la finale olimpica col dodicesimo risultato utile di 16.79. E’ unquello diHernandez, allenato da Fabrizio Donato,triplo Olimpiadi Londra 2012, tesserato Atletica Libertas Unicusano Livorno. Recordman italiano del triplo con un balzo da 17.75 strappato al suo coach Donato nel giugno 2023 Unmade in Livorno per questo fuoriclasse nato a Cuba, cittadino italiano per meriti sportivi da febbraio 2023, che ha potuto indossare per la prima volta la maglia azzurra proprio alle Olimpiadi di Parigi.