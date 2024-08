Calcio femminile USA d’oro per la quinta volta nella loro storia alle Olimpiadi Piegato il Brasile 1-0

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 10 agosto 2024) Il Parco dei Principi di Parigi ha emesso il proprio verdetto: gli Stati Uniti sono oro olimpico nel torneo di. La compagine nordamericana haFinale per il metallo più pregiato ilcon lo score di 1-0 grazie alla marcatura siglata da Mallory Swanson al 57?. Una vittoria di concretezza e pragmatismo per la formazionenata da Emma Hayes. Le sudamericane, infatti, hanno creato non poche difficoltà nel primo tempo, ma hanno peccato di pragmatismo negli ultimi 20 metri. Brave le statunitensi a gestire il momento difficile e a salire di livelloripresa, rischiando solo in una circostanza nei minuti di recupero su Adriana, dove Naeher è stata superlativa. Per lagli USA si mettono al collo l’oro, mentre prosegue la maledizione delle verdeoro, sconfitte ancora unanel momento di concludere.