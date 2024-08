World Athletics Caster Semenya si candida a sostituire Coe

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) "Sto lavorando alla miatura per la presidenza di, voglio sfidare gente che non si preoccupa dei dei diritti degli atleti". Da Parigi, dove si trova per seguire i Giochi, la sudafricana(nella foto), atleta al centro di numerose polemiche (secondo le attuali regole dell’atletica, non può gareggiare a causa degli alti livelli di testosterone nel suo corpo), annuncia in un’intervista con il canale tedesco Ard l’intenzione dirsi alla successione di Sebastian Coe, che nel 2027 non potrà ripresentarsi al voto, non potendo superare il limite di due mandati. "Ci sono troppe poche donne nei posti di comando dello sport mondiale e io vorrei cambiare questo stato di cose. Per questo credo di avere già sufficiente appoggio. Non farò promesse che non potrò mantenere, ma continuerò sulla mia strada".