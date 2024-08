Traffico Roma del 09-08-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 9 agosto 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità giornata da bollino rosso ondate di calore e temperature elevate Vi invitiamo pertanto a seguire le indicazioni della Protezione Civile ed evitare di uscire di casa tra le 10 e le 18 dalle 23 di questa sera e Fino al prossimo 9 agosto rimarrà chiuso alil tratto della sopraelevata della tangenziale est per lavori tra viale Castrense Passamonti nelle due direzioni A proposito di lavori vi ricordo che per il rinnovo integrale dei Binari dal 25 agosto servizio della metro a Termini e Battistini sarà completamente sospeso e sostituito da bus sempre chiuse le stazioni di Ottaviano Espana nuova fa sti lavori di riqualificazione deposito tram di Porta Maggiore fino al 25 agosto previsto il normale servizio tram e per le linee 214 mentre collegamenti 358 e 19 saranno sostituiti o in parte da bus In ...