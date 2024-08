Reportage TPI – La rabbia e l’odio dei giovani palestinesi in Libano

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 9 agosto 2024) La sera del 27 maggio migliaia di rifugiatidi ogni età si riunirono in tutto ilper protestare contro il massacro compiuto la sera prima nella tendopoli di Rafah, che ha scatenato una condanna globale. Decine di civili sono stati bruciati vivi dagli attacchi aerei israeliani mentre cercavano rifugio dai bombardamenti nel sud della Striscia di Gaza. In quella serata luttuosa i manifestanti si sono accalcati per le strade di Shatila, il campo profughi palestinese tristemente noto per essere stato il centro del brutale massacro del 1982, durante il quale le milizie falangiste libanesi, sostenute dalle forze armate israeliane (Idf), uccisero a sangue freddo migliaia di– bambini, donne, anziani e uomini disarmati.