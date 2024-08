Parigi 2024 atletica | Nadia Battocletti storica argento nei 10 000 metri e nuovo record italiano

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 9 agosto 2024) Questa volta non c'è ricorso che tenga,è nell'Olimpo dell'. Nella finale dei 10.000 l'atleta azzurra è monumentale e il suo 30'43?35 vale unconnazionale. Per la prima volta su questa distanza ci sarà dunque un portacolorisul podio, tra le regine e le campionesse di specialità. L'oro è per la kenyana Beatriche Chebet, primatista mondiale mentre il bronzo va all'olandese Sifan Hassan, campionessa in carica dopo il titolo di Tokyo. Già questo spiegherebbe il tenore dell'impresa di. Dopo la medaglia di bronzo sfumata, poi assegnata e infine negata dopo il ricorso nei 5000, la campionessa europea sfida ancora una volta le migliori sui 10.000.