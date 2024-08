Omar Bassi l' autopsia aiuterà a chiarire le cause della morte

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 9 agosto 2024) Si attendono i risultati dell’sul corpo di, il ragazzo di 23 anni morto la mattina del 5 agosto, mentre era in vacanza in Calabria, per un'emorragia cerebrale che, secondo i suoi familiari, potrebbe essere stata determinata dalle conseguenze di un pestaggio subito dai buttafuori in una discoteca di Origgio, nel Varesotto il 20 luglio. L’esame autoptico a Reggio Calabria potrebbe rivelarsi determinante per aiutare a stabilire la causa del decesso. Intanto lunedì 12 sono stati fissati i funerali per l’ultimo saluto al giovane. Si svolgeranno alle ore 11, nella chiesa di Sant'Antonio in via Battisti alla Cascina del Sole, frazione di Bollate.