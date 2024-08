Nunzia De Girolamo è malata? Prima l’assenza dal programma poi l’annuncio

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 9 agosto 2024) Personaggi TV. A Estate in diretta, Gianluca Semprini conduce da solo. La puntata di oggi 8 agosto è iniziata diversamente dal solito: Gianluca Semprini è apparso da solo al centro dello studio. Il conduttore a questo punto ha riferito cheDenon è potuta essere in trasmissione perchè. Scopriamo cos’ha. Leggi anche: Mara Venier operata di nuovo: estate da incubo per l’amata conduttrice Leggi anche: Luciana Littizzetto, il post denuncia sui social: c’entra anche la mammaDeassente Conduzione in solitaria ieri pomeriggio, giovedì 8 agosto, per Gianluca Semprini che ha dovuto fare a meno della collega conduttrice. La Deavva già accennato al pubblico e ai presenti in studio la sua assenza. Nel dettaglio la conduttrice aveva detto a Gianluca che si sarebbe assentata per due giorni, dunque oggi e domani, venerdì 9 agosto.