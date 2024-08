Lotta due ori per il Giappone nella quarta giornata di finali alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 agosto 2024) Si è chiusa lasessione dedicatadelladi Parigi 2024: sono stati assegnati questa sera i primi due titoli nello stile libero (-57 kg e -86 kg) ed unofemminile (-57 kg). Non c’erano azzurri qualificati per lein queste categorie di peso. Nei -57 kg dello stile libero il nipponico Rei Higuchi supera nell’ultimo atto per 4-2 lo statunitense Spencer Richard Lee, mentre gli incontri per i bronzi premiano l’indiano Aman Aman, che piega per 13-5 il portoricano Darian Toi Cruz, e l’uzbeko Gulomjon Abdullaev, che regola per 5-1 il kirghiso Bekzat Almaz Uulu.