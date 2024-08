L’inscindibile unione tra atto pittorico e musica nell’Informale Materico di Orazio Cappello

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 9 agosto 2024) Per entrare nella dimensione creativa, quel magico istante in cui la razionalità è lasciata in silenzio e l’impulso emozionale trova il suo spazio vitale, alcuni autori hanno bisogno di rinchiudersi nel magico mondo della, dove le note costituiscono quel concatenamento armonico in grado di trasportare letteralmente l’artista all’interno del suo sentire più profondo permettendogli di creare un dialogo tra il sé e il gesto esecutivo. In questo tipo di approccio l’intensità espressiva viene amplificata proprio da quel trasformare i colori in accordi e per quel dare un ordine alle proprie emozioni che non vengono più impresse in maniera impulsiva e irruenta sulla tela, bensì danzano letteralmente sulla superficie per trovare un nuovo ordine governato solo ed esclusivamente dall’armonia dell’ascoltare e del percepire.