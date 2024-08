LA CURIOSITÀ Del Piero junior si veste d’azzurro Il figlio di Alex gioca nell’Under 18

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) Il 21 settembre del 2002 Alessandro Delsegnò due reti al Castellani-Computer Gross Arena regalando il successo per 2-0 alla Juventus. Chissà che a distanza di oltre venti anni un Delnon possa tornare a calcare il manto erboso empolese, stavolta con la maglia azzurra addosso. Ildel campione juventino Tobias è infatti approdato alla formazione Under 18 dell’Empoli, che da qualche giorno ha iniziato la propria preparazione in vista della prossima stagione agli ordini di mister Francesco Sarlo. Centrocampista classe 2007, Tobias Delè alla prima esperienza italiana dopo aver mosso i primi passi nella Juventus Academy di Los Angeles negli Stati Uniti, ed aver successivamente trascorso le ultime due stagioni in Spagna prima nelle giovanili del Getafe e poi nel vivaio dell’Alcorcon.