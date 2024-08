Il Pd dei lunghi coltElly | Giani traballa in Toscana De Luca ce la fa

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 9 agosto 2024) Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi. Ovvero le discese ardite e le risalite del Pd toscano in vista delle elezioni regionali del 2025. Il punto della discussione è confermare o meno come candidato il governatore in carica, l'eterno Eugenio, una sorta di Joe Gambardella propositivo, che vuole solo il potere di partecipare alle feste. I sostenitori di Elly Schlein sono in fermento: «basta subire, abbiamo già pagato pegno riconoscendo a Dario Nardella la sindaca di Firenze, e a Matteo Biffoni quella di Prato. Non possiamo fare finta che il nostro partito sia rimasto quello di Matteo Renzi sotto mentite spoglie». Così la prova di esistenza in vita sarebbe alzare la testa e chiedere un passo indietro all'attuale Presidente.