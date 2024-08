Il derby Senna-Navigli

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 9 agosto 2024) Il secolaretra noi italiani e i francesi, stavolta, si sposta dalle terre alle acque. Nelle onde dellaprolifera l'Escherichia coli, presenza che ha scatenato le proteste degli atleti olimpionici costretti a nuotare nelle acque inquinate (ma dai, che sorpresa!) del fiume. Viene da chiedersi: possibile che agli organizzatori di Parigi 2024 non sia venuto in mente che far gareggiare gli atleti in un fiume quotidianamente attraversato da decine di bateau-mouche e usato per secoli come fogna a cielo aperto, potesse essere una pessima idea? Questa clamorosa défaillance ha scatenato un’ondata di sfottò antifrancesi sui social, tra un Macron immortalato mentre stringe la mano a una pantegana e i soliti riferimenti ai cugini che ignorano l’uso del bidet.