I 152 lavoratori Marelli di Crevalcore passano a Tecnomeccanica mantenendo gli stessi diritti e stipendi Altri 40 vanno in altre sedi

(Di venerdì 9 agosto 2024) I sindacati festeggiano: finisce bene la vertenza suidella fabbricadi, di cui l’azienda l’anno scorso ha deciso la chiusura. I 229 operai impiegati nella produzione di collettori di aspirazione aria e di pressofusi di alluminio per motori endotermici sono stati ricollocati, trasferiti o avviati alla pensione. Venerdì è stato firmato all’Assessorato regionale allo Sviluppo economico, in maniera definitiva, l’accordo che prevede il passaggio dii 152 di loro a. Sono stati sottoscritti inoltre il piano industriale, il contratto integrativo aziendale e l’accordo per la cassa integrazione straordinaria per riorganizzazione. Lo annunciano in una nota Fim, Fiom, Uilm nazionali con Fim, Fiom, Uilm Bologna.