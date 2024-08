Gli Stati Uniti si sono innamorati degli spaghetti alla Nerano Storia e ascesa del piatto campano che spopola a Miami

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 9 agosto 2024) Se nel 2023 ilitaliano di tendenza all'estero era la cacio e pepe, ora le cose stanno cambiando. Prepariamoci a un'invasione di. Ilnasce negli anni Cinquantatrattoria Da Maria Grazia a Marina del Cantone, la spiaggia di. Un classico dell'estate e simbolo della cucina della Costiera, ilsta vivendo un secondo rinascimento da quando è arrivato oltreoceano, e precisamente a, in Florida, grazie al giovane chef Michele Esposito e al suo mentore, Antonio Mellino. Atutti pazzi per gliSta spuntando un po' dappertutto, ma più che altro al di là dell'Atlantico dove sta diventando uncult. Soprattutto, dove tutti vanno pazzi per gli. In carta nei locali di cucina italiana della città come Corallo o D?ma, ilè di grande tendenza.