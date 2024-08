Finalista di X Factor contro le sue colleghe più famose | Senza talento vi fate prendere in giro

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 9 agosto 2024) Luna Melis è unadell’edizione 2018 di X, quella della cacciata di Asia Argento e della sostituzione in extremis con Lodo Guenzi, per intenderci, e in questi giorni ha fatto molto parlare. Ma andiamo per gradi. A vincere Xquell’anno, sotto l’ala di Mara Maionchi, è stato Anastasio. Un’edizione (a livello discografico) decisamente sfortunata: nessuno ha avuto particolare successo, anzi, sono tutti spariti dai giri che contano. La seconda classificata, Naomi Rivieccio, ora è una delle coriste del Festival di Sanremo, mentre l’altra, la sopracitata Luna Melis, ha pubblicato un po’ di singoli che sono tutti passati inosservati. Lo stesso vale per il vincitore, Anastasio, che dopo Sanremo (nel 2020), è sparito.