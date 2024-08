Fiaso ' bimbi sono vulnerabili e vanno protetti no spiaggia in ore centrali'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) Roma, 9 ago. (Adnkronos Salute) - In queste giornate di caldo estremo "è importante ricordare che i bambiniai rischi delle ondate di calore. Il più delle volte, infatti, ci concentriamo sulla fragilità degli anziani, ma non dobbiamo dimenticare che in queste settimane così calde i bambinicome i loro nonni. Non dovrebbero, ad esempio, stare innelle ore, ma solo in quelle meno calde. Eppure nell'esperienza comune questa precauzione, nota a tutti, è spesso disattesa". A dirlo all'Adnkronos Salute Giovanni Migliore, presidente della Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere (). "I bambini - sottolinea Migliore -fragili per definizione sotto molti punti di vista.