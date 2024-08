Coppa Italia Benevento-Taranto | nessuna copertura televisiva per il debutto dei giallorossi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Non c'è il matchtra i due scelti dall'emittenteSky che ha acquistato i diritti delladi Serie C. Nel fine settimana sono in programma 28 gare valide per il primo turno della manifestazione tricolore di Lega Pro, ma la tv di Rupert Murdoch ha deciso di proporre in diretta solo due partite. Per la prima volta, però, sarà possibile vedere gli highlights dei 28 incontri inaugurali dellaSerie C. Questo il comunicato ufficiale della Lega Pro: "Grande novità per i tifosi della Serie C: per la prima volta sarà possibile vedere sul canale YouTube ufficiale della Serie C gli highlights delle 28 partite inaugurali dellaSerie C, che si disputeranno tra il 9 e l'11 agosto 2024. Sarà un weekend con ben ventotto gare e 56 squadre che si contenderanno un posto nel Secondo Turno Eliminatorio.