Borderlands | il film parte da uno 0% su Rotten Tomatoes

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di venerdì 9 agosto 2024) La maledizione deiispirati da videogames sembra aver raggiunto anche, ultima fatica hollywoodiana di genere. In un’epoca in cui prodotti come The Last of Us, Fallout, Sonic the Hedgehog e Super Mario Bros hanno sovvertito la legge non scritta secondo cui Hollywood farebbe bene a non pescare nel mondo dei videogame, l’uscita dipotrebbe aver riportato l’industria cinematografica a qualche decennio fa, ovvero a quando i peggioridell’anno era proprio quelli ispirati dall’industria videoludica. Non ancora uscito in sala, ildiretto da Eli Roth ha esordito su(il famoso aggregatore di recensioni americano) con un clamoroso punteggio dello 0% su ben 23 recensioni presenti. Al momento in cui vi scriviamo il punteggio è salito al 7%, ma 57 recensioni presenti, e la tendenza non sembra migliorare.