Boom di prestiti per le vacanze il trend degli under 30

(Di venerdì 9 agosto 2024) Roma, 9 agosto 2024 -? Sì, e con gli interessi. È questo ildi quest’anno, o perlomeno di questi primi sei mesi, che vede un aumento del 2% delle domande di prestito per finanziare le ferie estive. E tra le compagnie del credito èdi richieste da parte30. Una lettura, quella dell'estate italiana 2024, che ci parla da un lato di una reazione alla crisi economica stagnante di chi contrarrà un debito, pur di partire; dall’altro della rassegnazione di chi, invece, per via del costo del denaro (ma anche perché non si hanno ferie) non partirà affatto. Ildeiper leSecondo l’analisi condotta da Facile.it e.it, gli italiani si sono rivolti alle finanziarie per far pesare meno il costo della vacanza.