Basket femminile | USA a valanga sull’Australia è ancora finale olimpica

(Di venerdì 9 agosto 2024) Gli USA conquistano laanche nel torneo olimpico dia Parigi 2024. Troppo forti le americane nei confronti dell’Australia, superata per 85-64 dopo una partita che ha avuto storia solo nel primo quarto. 16 i punti di Breanna Stewart e 14 quelli di Jackie Young da una parte, a malapena in doppia cifra Isobel Borlase (11), Tess Magden e Marianna Tolo (10) dall’altra. Partenza sprint delle americane, che con Young, Stewart e Collier salgono rapidamente fino al 14-4. Le americane riescono a controllare in maniera chiara e visibile la situazione, anche se subiscono un ritorno delle australiane neldi quarto sotto la spinta di Whitcomb e Magden, le reali protagoniste della situazione. Dopo 10? è 20-16. Dalla panchina, però, esce una versione di Team USA molto più priva di scrupoli.