Atletica ora l’Italia ha una stella anche nel mezzofondo Questa Nadia Battocletti non può più porsi limiti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 agosto 2024) Le medaglie sono belle tutte, di qualsiasi colore, ma chi ama l’, chi ha abbastanza primavere da aver vissuto l’epoca in cuidominava o comunque era super competitiva nelin Europa e nel mondo, a cavallo tra gli anni ’80 e ’90, non può non essersi commosso per il secondo posto dinei 10000, che ha un peso specifico elevatissimo nel bilancio dei podi di questi Giochi olimpici. Da troppo temponon era protagonista nel, da troppo tempo si sentiva dire che i giovani non erano motivati ad affrontare quel tipo di gare perchè la montagna eretta dagli africani era troppo alta da scalare.