Una maglia una storia… la Pro Cavese 1989-90 | professionisti tra mille difficoltà 

(Di giovedì 8 agosto 2024) Ladella Pro-90 Per omaggiare i 630 anni dalla convenzionale data di fondazione della città di Cava de’ Tirreni, pubblico questa settimana l’ultima storicabiancoblù arrivata in collezione. Si tratta di unaappartenente alla stagione-90 ma utilizzata anche nella prima fase della successiva stagione 1990-91, stagioni in cui laaveva la storica denominazione di Pro. Laè stata prodotta dalla Ennedue, l’altra società fondata da Nicola Raccuglia dopo la Ennerre. Laè già in un tessuto tecnico, essendo in raso. Il colore è il consueto blufoncè, che qui troviamo in due sfumature cromatiche, costituite da delle bande verticali blu, uno più chiaro e uno più scuro. Al centro dellatroviamo lo sponsor “Metelliana S.p.A.