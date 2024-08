Taddeucci bronzo nella Senna Gabbrielleschi ottima sesta

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di giovedì 8 agosto 2024). Toscana ancora grande protagonista alle Olimpiadi di Parigi. Ginevra, di Lastra a Signa, è medaglia dinelle acque della10 km di fondo. E c’è il grande sesto posto della pistoiese Giulia. Ginevra, tesserata per Fiamme Oro e CC Napoli, allenata da Giovanni Pistelli e oro iridato a Fukuoka 2023 con la 4×1.5 km, nuota in 2h 03’42?8, preceduta dall’olandese Sharon Van Rouwendaal che, otto anni dopo l’oro a Rio 2016, trionfa in 2h03’34?42. E dalla medaglia d’argento dell’australiana Moesha Johnson, come l’azzurra e l’olandese in testa dall’inizio alla fine, in 2h03’39?7. Giulia, tesserata per Fiamme Oro e Nuotatori Pistoiesi, allieva di Massimiliano Lombardi, in 2h04’17?9. Ginevra: “Fino a un mese fa ero fuori dai Giochi e adesso sono qui.