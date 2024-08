Sos volontari Manca la voglia Pubblica Assistenza Prato Sud | | I giovani ci diano una mano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 8 agosto 2024) "Vedo una certanza di motivazioni nel fareato. Sembra che le persone, in particolare i, fatichino a trovare tempo per venirci a dare una. Sarebbe sufficiente una mezza giornata e neppure tutti i giorni. Quindi, chiunque è interessato e sente di poter essere d’aiuto alla comunità, specie nell’agli anziani, che è tema particolarmente delicato in questo perioo dell’anno, è assolutamente il benvenuto". A lanciare l’appello è Leonardo Secci, presidente dell’associazioneSud, nata nel 2013 al posto di un’altra associazione che aveva chiuso i battenti e diventata ben presto punto di riferimento dei paesi di San Giorgio a Colonica, Paperino e Santa Maria. "A San Giorgio a Colonica, dal 4 al 26 agosto, è chiuso tutto. Il che significa che gli anziani hanno bisogno di un passaggio per raggiungere botteghe e negozi.