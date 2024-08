Scuola e aumenti stipendi Di Meglio Gilda | Presidi e dirigenti ok quando tocca agli insegnanti? ESCLUSIVA

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 8 agosto 2024) Il Consiglio dei Ministri ha rito le buste paga dei funzionati scolastici ma anche i docenti devono avere il nuovo contratto Il Governo prende e va veloce, inserisce importanti novità nellae soprattutto riglidiscolastici, ma qualcosa ancora non va all’interno delle scuole e a lamentare la situazione sono gliche non hanno ancora visti riconosciuti i loro contratti. Il presidente del SindacatoRino Diparla della situazione del contratto dei docenti (Ansa Foto) Cityrumors.itUna situazione che va avanti da tanto tempo e che ancora non si è sviluppata come si dovrebbe e soprattutto nei tempi in cui si sarebbe dovuto fare.