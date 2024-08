Parigi 2024 lotta | Aurora Russo eliminata al debutto nei -57 kg

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 8 agosto 2024) Termina subito l’avventura dellafemminile italiana ai Giochi Olimpici di, dopo le vicissitudini riguardanti Emanuela Liuzzi, che non ha superato la pesatura dopo essere entrata all’ultimo momento in tabellone, era infatti l’unica azzurra rimasta in corsa e questa mattina è stata sconfitta all’esordio nei -57 kg. Un incontro a senso unico, vinto dall’ecuadoregna Valverde per schienamento sul punteggio di 6-0. Resta comunque un’esperienza da ricordare per la giovanetrice azzurra, che tra quattro anni potrebbe essere protagonista a Los Angeles.alnei -57 kg SportFace.